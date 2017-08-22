Молло: шансы «Зенита» на проход «Утрехта» в Лиге Европы составляют 50%

Полузащитник «Зенита» Йоан Молло поделился мыслями о шансах питерской команды в противостоянии с «Утрехтом» в плей-офф квалификации Лиги Европы. В первой игре на выезде «Зенит» потерпел поражение со счётом 0:1, ответный матч пройдёт 24 августа.
«Думаю, шансы составляют 50%, поскольку в первом матче мы проиграли 0:1. Понимаем, что нужно забивать два гола. Мы играем дома и знаем, что нужно выкладываться на сто процентов. Это всего один матч, а не два, три, четыре. Это не чемпионат, а своеобразный финал. Надеюсь, что пройдём дальше, поскольку болельщикам, игрокам, тренеру — всем хочется участия в Лиге Европы», — сказал Молло в эфире программы #ТАКОЙФУТБОЛ на телеканале «Санкт-Петербург».
Молло: у меня сильный характер, и я готов биться за место в основе «Зенита»