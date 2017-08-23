Эдер перешёл в «Локомотив» на правах аренды до конца сезона с правом выкупа

Нападающий сборной Португалии Эдер перешёл в «Локомотив» из «Лилля» на правах аренды до конца сезона с правом выкупа. В московской команде Эдер будет выступать под 24-м номером. Подписание соглашения состоялось в Риме, где ранее 29-летний футболист прошёл медосмотр.
В составе «Лилля» Эдер принял участие в 51 матче, забил 13 голов и сделал 9 голевых пасов. В его активе 33 матча и 4 гола за сборную Португалии.
Эдер стал автором победного гола в финальном матче Евро-2016, в котором Португалия выиграла у Франции (1:0).