Геркус: Эдер — форвард с необходимыми «Локомотиву» качествами

Президент «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о нападающем сборной Португалии Эдере, перешедшем в московскую команду из «Лилля» на правах аренды до конца сезона с правом выкупа.
«Не секрет, что мы нуждались в усилении атакующей линии. Поиск нападающего с нашей стороны я бы назвал тщательным, а требования — самыми высокими. Эдер — форвард с необходимыми «Локомотиву» качествами. Он прекрасно зарекомендовал себя на международном уровне. Наша команда усилена действующим чемпионом Европы. Впереди насыщенный увлекательный сезон, и мы желаем Эдеру больших успехов в «Локо»!» — сказал Геркус.
В составе «Лилля» Эдер принял участие в 51 матче, забил 13 голов и сделал 9 голевых пасов. В его активе 33 матча и 4 гола за сборную Португалии.
Эдер перешёл в «Локомотив» на правах аренды до конца сезона с правом выкупа