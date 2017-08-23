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Видео: лучшие голы первого тура Бундеслиги

23 августа 2017, среда. 05:45 Футбол

Официальный канал немецкой Бундеслиги в YouTube представил подборку пяти лучших голов первого тура чемпионата Германии.

Пятое место занял гол полузащитника «Шальке» Евгения Коноплянки в ворота «Гамбурга». На четвёртой позиции — точный удар хавбека дортмундской «Боруссии» Кристиана Пулишича в игре с «Вольфсбургом». Третье место отдано голу Адмира Мехмеди в матче «Бавария» — «Байер». Второе — хавбеку «Герты» Мэтью Леки за его гол в ворота «Штутгарта». Первым стал гол в ворота «Вольфсбурга» защитника «Боруссии» Д Марка Бартры.

Видео можно посмотреть в YouTube.

Видео: 10 лучших соло-голов в Бундеслиге сезона-2016/17
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Бавария Байер Боруссия Д Вольфсбург Гамбург Герта Шальке-04 Штутгарт Адмир Мехмеди Евгений Коноплянка Кристиан Пулишич Марк Бартра
Новости. Футбол
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