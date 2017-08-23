«Санкт-Паули» предложил Ламу контракт и возобновление карьеры игрока

Бывший защитник мюнхенской «Баварии» Филипп Лам заинтересовал «Санкт-Паули», выступающий во второй Бундеслиге, сообщает Bild.
Согласно информации источника, немецкий клуб предложил чемпиону мира 2014 года возобновить карьеру профессионального футболиста. «Санкт-Паули» предлагает Ламу годичный контракт с возможностью его продления ещё на один сезон. Лам пока ничего не ответил.
В трёх первх матчах турнира «Санкт-Паули» набрал 4 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице.
Лам завершил свою карьеру по окончании предыдущего сезона.
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