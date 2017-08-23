Широков: Дзюба усилил бы «Локомотив», если бы перешёл

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов, экс-полузащитник «Зенита» Роман Широков оценил перспективы «Локомотива» и «Рубина» в текущем сезоне. Он выразил уверенность, что трансфер нападающего сине-бело-голубых Артёма Дзюбы пошёл бы на пользу «железнодорожникам», а потеря форварда Жонатаса не станет катастрофой для казанцев.
«Старт у «Локомотива» получился, с сильными соперниками он играет удачно. Однако с аутсайдерами, когда нужно проявить больше инициативы и разнообразия в игре, «железнодорожники» справляются не всегда. Над этим им нужно поработать. Думаю, не раньше чем в середине чемпионата мы поймём, на что может замахнуться «Локомотив». Дзюба усилил бы „Локомотив“, если бы перешёл. Юрий Сёмин – опытный специалист, способный найти общий язык с Артёмом, как делал это уже с разными по характеру футболистами. Но я думаю, что Дзюба постарается сказать своё веское слово в «Зените».
Потихоньку „Рубин“ превращается в бердыевский — это точно. Игроки втягиваются, привыкают, и, как я предполагал несколько недель назад, команда обретает лицо постепенно. У «Рубина» всё хорошо, даже несмотря на отъезд Жонатаса, только начавшего забивать. Это не стало сюрпризом для команды – Курбан Бердыев заранее анонсировал уход форварда, так что селекционный штаб наверняка уже работает на усиление этой позиции. Увидите: со временем «Рубин» будет становиться только сильнее. Это видно по сегодняшним результатам», — сказал Широков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Ковалёву.
Полное интервью с Романом Широковым читайте на «Чемпионате» в скором времени.