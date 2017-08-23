Каньисарес: меня удивляет, что могут быть сомнения относительно Кейлора Наваса

Бывший голкипер «Валенсии» и сборной Испании Сантьяго Каньисарес не поскупился на похвалу в адрес вратаря мадридского «Реала» Кейлора Наваса. Каньисарес считает, что коста-риканский футболист не уступает в классе сильнейшим игрокам этого амплуа.
«Я всегда говорил, что Навас – замечательный вратарь, даже в самых деликатных ситуациях. Он уже четыре года защищает цвета «Реала» и всегда демонстрировал свой уровень. Достаточно сказать, что за два сезона, в течение которых он играл в основном составе, команда дважды выиграла Лигу чемпионов. Он проявлял себя отлично, и меня удивляет, что могут быть сомнения относительно него. Ведь речь идёт об игроке, демонстрирующем завидную регулярность. Он на уровне лучших вратарей мира», — цитирует Каньисареса AS.