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Манчини: нет никакой конкретики по новым трансферам «Зенита»

23 августа 2017, среда. 12:56 Футбол

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини в преддверии ответного матча раунда плей-офф Лиги Европы с «Утрехтом» рассказал о подготовке команды.

«У Ригони сегодня была одна из первых тренировок, посмотрим, как он себя проявит. Ригони — сильный полузащитник. Пока никакой конкретики по новым трансферам нет, нас покинуло больше 10 сильных футболистов, которые выступали на очень высоком уровне, поэтому мы вынуждены были приглашать других игроков. Кто именно придёт в «Зенит», посмотрим. Не могу сказать, будет ли он способен выйти на поле в воскресенье. Жулиано предпочёл клуб, где бы он постоянно играл, ему необходимо игровое время, чтобы выступать в сборной Бразилии.

Как видите, Шатов и Дзюба восстановились и могут сыграть и завтра, и в воскресенье. Невозможно, чтобы команда постоянно выигрывала, бывают и поражения. Матчи квалификации, особенно плей-офф, вдвойне опасны. Это только начало сезона, игроки ещё не в оптимальной форме. Завтра у нас есть 90 минут, чтобы сыграть лучше, чем на выезде, и пройти дальше. Что касается матча в Голландии, то мы играли на равных, совершили глупую ошибку и пропустили», — передаёт слова Манчини корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Матч «Зенит» — «Утрехт» состоится 24 августа. Начало запланировано на 20:00 мск.
Первая встреча состоялась 16 августа в Нидерландах и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Ригони принял участие в тренировке «Зенита» перед матчем с «Утрехтом»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Утрехт ФК Зенит Роберто Манчини
Новости. Футбол
23 августа 2017, среда
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