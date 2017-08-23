Полузащитник «Милана» Бонавентура из-за травмы пропустит 2-3 недели

Полузащитник «Милана» Джакомо Бонавентура пропустит ближайшие две-три недели из-за мышечного повреждения. Бонавентура получил травму на прошлой неделе, из-за чего не попал в заявку на матч 1-го тура Серии А с «Кротоне» (3:0).
«У Бонавентуры растяжение квадрицепса. Травма не серьёзная, но, учитывая некоторые детали, нам надо отнестись к этому осторожно. Джакомо будет отсутствовать две-три недели», — цитирует клубного врача Джанлуку Мелегати официальный сайт «Милана».
Бонавентура точно не сможет помочь россонери в игре чемпионата Италии с «Кальяри» и в ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы против «Шкендии».
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