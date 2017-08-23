ЦСКА – «Янг Бойз»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45

Сегодня, 23 августа, в Москве на стадионе «ВЭБ-Арена» состоится ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между ЦСКА и «Янг Бойз». Встреча начнётся в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Янг Бойз».
Встречу 23.08.2017 рассудит греческая бригада арбитров во главе с рефери Тасосом Сидиропулосом.
Ранее команды встречались друг с другом один раз – в рамках первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Матч состоялся 15 августа 2017 года и завершился гостевой победой ЦСКА со счётом 1:0. Единственный гол был забит защитником «Янг Бойз» Касимом Нуху в свои ворота на 91-й минуте.
ЦСКА может добраться до группового этапа Лиги чемпионов в пятый раз кряду. «Янг Бойз» проигрывал в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов в 2010 и 2016 годах.
ЦСКА не знает поражений в трёх домашних еврокубковых матчах кряду — победа и две ничьи. Что касается «Янг Бойз», швейцарцы не выиграли ни одного из последних девяти гостевых поединков в турнирах УЕФА (два ничейных результата, семь поражений).