Чалов: матчи ЦСКА с «Янг Бойз», я думаю, будет смотреть вся Россия

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов поделился ожиданиями от ответной игры с «Янг Бойз» в плей-офф квалификации Лиги чемпионов, которая состоится сегодня, 23 августа, в Москве. В первом матче, состоявшемся 15 августа в Швейцарии, ЦСКА одержал победу со счётом 1:0.
«У нас очень много хороших молодых ребят, которые в любой момент готовы подменить других наших игроков. Уверен, что уже в ближайшее время, если мы заработаем свой шанс, а тренеры нам его предоставят, мы сможем составить реальную конкуренцию опытным игрокам. Лига чемпионов — тот турнир, в котором хотят участвовать все. По сути, мы и играем в футбол ради таких вызовов, ради того, чтобы выступать на самом высоком уровне.
Матчи с «Янг Бойз», я думаю, будет смотреть вся Россия, потому что в них решается очень многое. Для нас, молодых футболистов, это хорошая возможность себя проявить, и даже если кого-то на поле не выпустят, всё равно быть в заявке, делать общее дело с лидерами команды дорогого стоит. Конечно, мы приложим все силы, чтобы помочь команде попасть в групповой этап», — цитирует Чалова пресс-служба ЦСКА.