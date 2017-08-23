Билич: Арнаутович обязательно будет оштрафован за удаление

Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич сообщил, что принял извинения от нападающего Марко Арнаутовича, но при этом игрок всё равно будет оштрафован за удаление в выездной игре с «Саутгемптоном». В середине первого тайма форвард ударил локтем защитника «святых» Джека Стивенса, за что был удалён, а его команда в итоге уступила со счётом 2:3.
«Игроки знают, что не могут подвести команду, а кто это сделает, тот получит штраф. Марко обязательно будет оштрафован. Да, он уже сожалеет об этом и извинился три или четыре раза: и в социальных сетях, и на глазах у всей команды, в автобусе, в раздевалке. Как он может объяснить это? Он не хотел бить соперника с такой силой, он был слегка зол, потому что за пять минут до этого его тоже ударили локтем», — цитирует Билича Mirror.