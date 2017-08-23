«Зенит» объявил о переходе Ригони

«Зенит» и «Индепендьенте» достигли договорённости о переходе 24-летнего аргентинского полузащитника Эмилиано Ригони в состав сине-бело-голубых. Соглашение рассчитано на четыре года.
Ригони выступал за «Индепендьенте» с 2016 года, за это время сыграв 47 матчей, забив 13 голов и сделав 7 результативных передач. Играет на позиции крайнего атакующего полузащитника.
«Зенит» приветствует Эмилиано Ригони в Петербурге и желает успехов в составе сине-бело-голубых», — говорится на официальном сайте петербургского клуба.
По данным СМИ, «Индепендьенте» согласился продать Ригони в «Зенит» за € 10,5 млн.
Фотографию Ригони в форме «Зенита» можно посмотреть в «Твиттере».
Ригони вылетит в Санкт-Петербург 21 августа и подпишет контракт с «Зенитом»