Вратарь Гассанига перешёл из «Саутгемптона» в «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм Хотспур» объявил о подписании контракта с вратарём «Саутгемптона» Пауло Гассанига. Как сообщает официальный «твиттер» лондонского клуба, соглашение с аргентинским футболистом рассчитано до 2022 года. Новичок «шпор» будет играть в своей новой команде под 22-м номером.
В текущем сезоне 25-летний игрок пока не провёл ни одного матча в чемпионате Англии. В прошлом сезоне Гассанига выступал в Сегунде за «Райо Вальекано» на правах аренды, за который провёл 32 матча и пропустил 34 мяча.
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