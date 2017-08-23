«Крылья Советов», «Оренбург» и «Волгарь» вышли в 1/16 финала Кубка России

В матче 1/32 финала Кубка России «Крылья Советов» в гостях со счётом 2:0 обыграли команду «Сызрань-2003». На 27-й минуте Денис Ткачук счёт открыл, а в самой концовке он оформил дубль.
В другом матче Кубка России «Оренбург» в Саратове со счётом 3:1 обыграл местный «Сокол». На 11-й минуте Григорий Чиркин вывел гостей вперёд, а в конце первого тайма Евгений Дудиков счёт сравнял. На 53-й минуте Дмитрий Ефремов вывел «Оренбург» вперёд, а точку на 90-й минуте поставил Роман Воробьёв.
«Волгарь» в гостях со счётом 2:0 выиграл у «Ротора-Волгоград». Победу астраханской команде принесли голы Михаила Жабкина с пенальти и Владлена Бабаева.
Ознакомиться с календарём Кубка России сезона-2017/18 можно на «Чемпионате».