Сёмин: лучшая характеристика Эдера – гол в ворота Франции в финале Евро-2016

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал переход португальского нападающего Эдера, арендованного у «Лилля».
«Лучшая характеристика Эдера – гол в ворота Франции в финале чемпионата Европы 2016 года. Это игрок атаки, играющий на передней лини и в штрафной площади, где достаточно эффектно выглядит. Он прошёл хорошую школу, достаточно опытен. Но вопрос адаптации в российском чемпионате стоит всегда. Важно, как сейчас он это всё переварит, как воспримет и как будет понимать ту игру, которая есть на данный момент в «Локомотиве». Теперь многое будет зависеть от этого игрока», — сказал Сёмин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Алине Матинян.
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Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин — о трансфере Эдера, слухах о Дзюбе и Тарасове, жеребьёвке Лиги Европы и усилении «Зенита».
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Эдер забил самый важный гол в истории сборной Португалии, хотя ехал на турнир запасным, имея за плечами очень средний сезон.