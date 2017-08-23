«Спартак-Нальчик» по пенальти обыграл «Черноморец» в 1/32 финала Кубка России

В матче 1/32 финала Кубка России в Нальчике встречались местный «Спартак-Нальчик» и новороссийский «Черноморец».
За 90 минут команды не сумели поразить ворота друг друга и были назначены дополнительные полчаса. На 93-й минуте Ислам Тлупов вывел хозяев вперёд, но победный счёт нальчане не удержали. На 115-й минуте гости сумели отыграться, и для определения победителя проводилась серии пенальти, в которой точнее был «Спартак-Нальчик» — 4:2.
Таким образом, команда из Нальчика пробилась в 1/16 финала Кубка России.