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Сёмин: хотим видеть Дзюбу в «Локомотиве», хорошим игрокам всегда найдём место

23 августа 2017, среда. 21:19 Футбол

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин подчеркнул, что хотел бы видеть в своей команде нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу, несмотря на недавнюю аренду форварда «Лилля» Эдера. Кроме того, специалист отметил, что впервые слышит о возможном уходе полузащитника Дмитрия Тарасова в «Спартак».

«Я был бы не против, если бы Дзюба перешёл в аренду в «Локомотив»! У нас всего один нападающий. Хорошим игрокам всегда найдём место в «Локомотиве» и дадим им играть. Хотим, чтобы, если была бы возможность, и Дзюба пришёл в команду. Перед «Локомотивом» стоят серьёзные задачи. Коллектив очень сплочён, и это играет большую роль.

Правда ли, что Тарасов может перейти в „Спартак“? Первый раз вообще об этом слышу. Не хочу комментировать слухи. Их много ходит. По поводу того, стоит ли от „Локомотива“ ждать новых приобретений, не готов сказать. Главное — всех своих оставить», — сказал Сёмин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Алине Матинян.

Сёмин: был бы не против, если бы Дзюба перешёл в «Локомотив»
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин — о трансфере Эдера, слухах о Дзюбе и Тарасове, жеребьёвке Лиги Европы и усилении «Зенита».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит ФК Локомотив ФК Спартак Артём Дзюба Дмитрий Тарасов Юрий Сёмин Трансферы
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