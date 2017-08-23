Сёмин: хотим видеть Дзюбу в «Локомотиве», хорошим игрокам всегда найдём место

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин подчеркнул, что хотел бы видеть в своей команде нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу, несмотря на недавнюю аренду форварда «Лилля» Эдера. Кроме того, специалист отметил, что впервые слышит о возможном уходе полузащитника Дмитрия Тарасова в «Спартак».
«Я был бы не против, если бы Дзюба перешёл в аренду в «Локомотив»! У нас всего один нападающий. Хорошим игрокам всегда найдём место в «Локомотиве» и дадим им играть. Хотим, чтобы, если была бы возможность, и Дзюба пришёл в команду. Перед «Локомотивом» стоят серьёзные задачи. Коллектив очень сплочён, и это играет большую роль.
Правда ли, что Тарасов может перейти в „Спартак“? Первый раз вообще об этом слышу. Не хочу комментировать слухи. Их много ходит. По поводу того, стоит ли от „Локомотива“ ждать новых приобретений, не готов сказать. Главное — всех своих оставить», — сказал Сёмин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Алине Матинян.