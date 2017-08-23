«Ливерпуль» прошёл «Хоффенхайм», гол Думбия помог «Спортингу» разгромить «Стяуа»

В ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Ливерпуль» дома со счётом 4:2 обыграл «Хоффенхайм».
К 21-й минуте подопечные Юргена Клоппа вели 3:0 — дубль оформил Эмре Джан, а ещё один мяч забил Мохамед Салах. На 28-й минуте Марк Ут один мяч отыграл. На 63-й минуте Роберто Фирмино сделал счёт 4:1, а разгрома немецкая команда избежала благодаря голу Сандро Вагнера на 79-й минуте.
В первом матче «Ливерпуль» также обыграл «Хоффенхайм» (2:1). Таким образом, английский клуб будет выступать на групповом этапе Лиги чемпионов.
Ещё одним участником группового раунда Лиги чемпионов стал лиссабонский «Спортинг», который после нулевой ничьей со «Стяуа» на своём поле, в Румынии разгромил соперника со счётом 5:1. Один из голов в составе португальской команды забил бывший нападающий московского ЦСКА Сейду Думбия.