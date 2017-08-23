Определились все участники и состав корзин перед жеребьёвкой группового этапа ЛЧ

В Лиге чемпионов сезона-2017/18 завершились все матчи раунда плей-офф, по итогам которого окончательно определились все участники группового этапа турнира и состав корзин перед жеребьёвкой.
Корзины жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов выглядят следующим образом:
1-я корзина: «Реал», «Бавария», «Челси», «Ювентус», «Бенфика», «Монако», «Спартак», «Шахтёр».
2-я корзина: «Барселона», «Атлетико», «ПСЖ», «Боруссия» Д, «Севилья», «Манчестер Сити», «Порту», «Манчестер Юнайтед».
3-я корзина: «Наполи», «Тоттенхэм Хотспур», «Базель», «Олимпиакос», «Андерлехт», «Рома», «Бешикташ», «Ливерпуль».
4-я корзина: «Фейеноорд», «Марибор», «РБ Лейпциг», ЦСКА, «Карабах», АПОЭЛ, «Спортинг», «Селтик».
Жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов состоится в четверг, 24 августа.