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Гончаренко: ЦСКА полностью заслужил выход в групповой этап Лиги чемпионов

24 августа 2017, четверг. 00:14 Футбол

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал домашнюю победу над «Янг Бойз» (2:0) в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов и выход в групповую стадию турнира.

«После игры с «Уралом» уже чувствовалось, что у нас хорошее настроение и мы полны решимости выйти в групповой этап. Команда достаточно опытная и понимает, что если выиграли на выезде, то надо очень внимательно провести первые минуты. Настрой соперника был очень хороший, они не сдавались, пока мы не забили второй мяч. По матчу — полностью заслуженная победа и выход в групповой этап. Мы контролировали игру с первой и до последней минуты — может быть, был один эпизод у наших ворот. А так, вполне заслуженный успех. Перед игрой мы говорили о том, что должны лучше сыграть в атаке, лучше мяч контролировать и больше использовать наши фланги. В принципе, это произошло.

Что случилось с Щенниковым? Наверное, это рождение дочери, если говорить конкретно об этом матче. Плюс поймал уверенность после того, как забил первый мяч. Он стал гораздо лучше атаковать, по крайней мере чётко знает, что нужно делать в атакующей фазе игры.

Не переживает ли Чалов из-за нереализованных моментов? Надо понимать, что у него есть моменты. Раз они есть, то придёт реализация. По крайней мере, на тренировках он достаточно хорошо выглядит в таких моментах, которые были сегодня.

Ожидания от жеребьёвки? Мы были и в первой корзине, а оказывались на четвёртом месте. Давайте жеребиться с четвёртой корзины, а дальше посмотрим. Это будут два топ-клуба в любом случае, но для того мы и играем, чтобы привести топ-клубы к нам, на прекрасный стадион», — сказал Гончаренко в эфире телеканала «Матч».

Определились все участники и состав корзин перед жеребьёвкой группового этапа ЛЧ
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ПФК ЦСКА Янг Бойз Виктор Гончаренко Георгий Щенников Фёдор Чалов
Новости. Футбол
24 августа 2017, четверг
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