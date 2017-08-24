Сестра Роналду – о дисквалификации Криштиану: никто не уничтожит дитя божье

Катя Авейру, сестра нападающего «Реала» Криштиану Роналду, выразила слова поддержки брату в связи с пятиматчевой дисквалификацией.
Накануне административный трибунал по спорту (TAD) отклонил апелляцию «Реала» на дисквалификацию Роналду. Игрок был дисквалифицирован на пять матчей за поведение в первом матче за Суперкубок Испании с «Барселоной», который состоялся 13 августа на «Камп Ноу» и завершился победой «Реала» со счётом 3:1. Во время празднования гола португалец снял футболку, за что получил первую жёлтую карточку. На 83-й минуте Роналду получил второе предупреждение за симуляцию и был удалён с поля. При этом форвард толкнул арбитра в спину.
«Чтобы тебя уничтожить, им нужно было бы спустить с небес бога. А так как этого никто сделать не может, им придётся расстроено сидеть и ждать. Когда ты вернёшься после пяти матчей дисквалификации, которую тебе дали несправедливо, то станешь силой, которую прежде не видел мир. Если они думают, что уже видели истинную силу, то заблуждаются. Никто не уничтожит дитя божье. Справедливость восторжествует», — написала Катя в своём «инстаграме».
Роналду уже пропустил два из пяти матчей, на которые получил дисквалификацию. Португальцу предстоит пропустить ещё три игры в Примере — с «Валенсией», «Леванте» и «Реалом Сосьедад».
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Кати Авейру.