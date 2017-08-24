12-й гол Жо в сезоне обеспечил победу «Коринтианс» над «Шапекоэнсе»

«Коринтианс» добился успеха в противостоянии с «Шапекоэнсе» в 20-м туре бразильской Серии А на выезде. Гости победили с минимальным счётом благодаря точному удару бывшего нападающего московского ЦСКА Жо перед финальным свистком.
Этот гол стал 12-м для Жо в текущем первенстве, и в настоящий момент форвард делит первое место в списке бомбардиров Серии А с Жозе Энрике из «Флуминенсе».
«Коринтианс» продолжает лидировать в чемпионате Бразилии, на десять очков опережая ближайшего преследователя «Гремио».
Жо забил 11-й гол за «Коринтианс» в сезоне и вышел в лидеры бомбардирской гонки