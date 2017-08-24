Видеообзор матча «Реал» — «Фиорентина» в рамках Кубка Сантьяго Бернабеу

Мадридский «Реал» одержал волевую победу над «Фиорентиной» в матче на Кубок Сантьяго Бернабеу. Игра в столице Испании завершилась со счётом 2:1, все голы были забиты в первом тайме. Успех хозяевам обеспечил отличный удар отбывающего дисквалификацию и отстранённого от официальных игр Криштиану Роналду. Португалец отличился на 33-й минуте противостояния.
Пресс-служба «Реала» подготовила видеообзор этого матча, который мы предлагаем вашему вниманию.
Видео доступно для просмотра на официальном канале «Реала» в YouTube.
Гол Роналду принёс победу «Реалу» над «Фиорентиной» в Кубке Сантьяго Бернабеу