Гол Роналду принёс победу «Реалу» над «Фиорентиной» в Кубке Сантьяго Бернабеу

В Мадриде состоялся матч за Кубок Сантьяго Бернабеу, проводимый ежегодно с 1979 года. На этот раз в столице Испании «Реал» встретился с «Фиорентиной», данная игра приурочена к 60-й годовщине финала Кубка европейских чемпионов-1957, в котором сошлись эти клубы.
Команда Зинедина Зидана одержала волевую победу в этом противостоянии, результат игры — 2:1. «Фиалки» вышли вперёд уже на 4-й минуте благодаря голу Жордана Верету, однако спустя три минуты Борха Майораль сравнял счёт, а на 33-й минуте гол Криштиану Роналду, отстранённого от участия в официальных матчах, принёс победу «сливочным».
Кубок Сантьягу Бернабеу
«Реал» (Мадрид, Испания) – «Фиорентина» (Флоренция, Италия) — 2:1 (2:1).
Голы: Верету, 4 (0:1), Майораль, 7 (1:1), Роналду, 33 (2:1).
«Реал»: Касилья (Зидан, 46), Начо (Ману, 46), Хакими, Тео, Рамос(Техеро, 46), Себальос, Асенсио, Маркос Льоренте, Васкес, Роналду, Майораль.
«Фиорентина»: Спортьелло, Песселья, Бруну Гашпар, Астори, Бираги, Верету, Бадель (Санчес, 46), Жил Диаш, Эссерик, Кьеза, Симеоне.