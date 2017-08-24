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Роберто Карлос заявил, что заплатил бывшей подруге алименты

24 августа 2017, четверг. 08:44 Футбол

Бывший защитник мадридского «Реала» и сборной Бразилии Роберто Карлос заявил через своих адвокатов, что не имеет задолженности перед своей бывшей подругой Барбарой Тулер, передаёт AS.

Ранее сообщалось, что Роберо Карлосу грозит тюремное заключение сроком на три месяца, поскольку он не выплатил Тулер, являющейся матерью его двух детей, около $ 20 тыс. в качестве алиментов.

«В ответ на информацию, появившуюся в СМИ, сообщаем, что Роберто Карлос уже заплатил надлежащую сумму. Тем не менее судья, ведущий дело, ещё не сделал соответствующее заявление», — говорится в заявлении адвокатов Роберто Карлоса.

Роберто Карлосу грозит тюремное заключение из-за задержек по выплате алиментов
Источник: AS Сообщить об ошибке
Теги
ФК Реал Мадрид Роберто Карлос
Новости. Футбол
24 августа 2017, четверг
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