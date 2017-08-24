Хамес: могу играть на левом и правом флангах полузащиты, а также в центре

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Хамес Родригес рассказал о позициях на поле, которые предпочитает больше всего. Трансферный лист футболиста сборной Колумбии принадлежит мадридскому «Реалу», а цвета немецкого гранда он защищает на правах аренды.
«Я могу играть на левом и правом флангах полузащиты, а также в центре. Здесь я предпочитаю выступать больше всего. Но решения принимает главный тренер команды Карло Анчелотти. Пока я буду играть на одной из этих трёх позиций, буду чувствовать себя счастливым человеком», — цитирует Родригеса интернет-издание Sport1.
Относительно знания немецкого языка колумбиец сказал: «Я знаю пару слов на немецком, но очевидно, что с испанским дело обстоит лучше».
Хамесу нравится Мюнхен, в том числе из-за неназойливости болельщиков «Баварии»