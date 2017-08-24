Хамесу нравится Мюнхен, в том числе из-за неназойливости болельщиков «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес отметил, что его всё устраивает в новом клубе и Мюнхене. Колумбийскому футболисту нравится, что он может спокойно прогуливаться по городу.
«Я уже нашёл себе дом. Мюнхен мне очень нравится. Я могу прогуливаться по городу, не опасаясь, что со мной сразу же заговорят», — приводит слова футболиста сборной Колумбии Bild.
Родригес защищает цвета немецкого гранда на правах аренды, а его трансферный лист принадлежит мадридскому «Реалу». Игрока в «Баварии» очень хотел видеть главный тренер Карло Анчелотти, знающий о его способностях по совместной работе в «Реале».
Хамес пройдёт медицинское обследование из-за мышечных проблем