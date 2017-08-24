Игрок «Барселоны» Сампер в шаге от перехода в «Лас-Пальмас» на правах аренды

Полузащитник «Барселоны» Серхи Сампер очень близок к переходу в «Лас-Пальмас» на правах аренды, сообщает испанское интернет-издание Sport.
Согласно информации источника, переговорный процесс между клубами проходит очень успешно, и трансферная операция может состояться в ближайшие часы. В «Барселоне» очень хотят перехода Сампера именно в этот клуб, поскольку считают, что в «Лас-Пальмасе» исповедуется футбол, близкий по духу философии игры каталонской команды.
Аренда Сампера будет рассчитана на один сезон без права выкупить трансферный лист футболиста.