Пот: для игры на позиции «опорника» Нойштедтер должен быть жёстче и злее

Бывший тренер «Зенита» Кор Пот, работавший в прошлом сезоне в «Фенербахче», рассказал, почему в составе турецкой команды не так часто играл футболист сборной России Роман Нойштедтер.
«Просто на позиции центрального защитника ему приходилось конкурировать с такими классными игроками, как Мартин Шктрел и Симон Кьер. Он был третьим номером в нашем списке.
Иногда Нойштедтер выступал и на месте «опорника». Но, на мой взгляд, для игры на этой позиции он должен быть жёстче, злее, чтобы пугать соперника, вступая в отбор мяча.
Я бы назвал Романа интеллигентным игроком. При этом очень уважаю и ценю его как личность. Нойштедтер – замечательный человек и настоящий профессионал, уважающий тренеров. Для работы в команде такие люди исключительно важны», — сказал Пот в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анатолию Романову.