Тихонов: в футболе сейчас очень мало можно преподнести сюрпризов

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов поделился впечатлениями от победы своей команды в выездном матче 1/32 Кубка России над «Сызранью-2003» (2:0).
«Я думаю, что болельщикам игра понравилась. Хорошие моменты у „Сызрани-2003“ были. Но сказалось мастерство наших футболистов, отсюда счёт 2:0. Кто-то скажет, что счёт не по игре, но это футбол. Те футболисты, которые сегодня вышли в основном составе, большая часть из которых не играла ранее, выглядели довольно неплохо и получили игровую практику. То, что мы хотели, выполнили. Победу и получение футболистами игровой практики.
В футболе сейчас очень мало можно преподнести сюрпризов. Все друг друга смотрят, все друг друга знают. Соперник играл с запредельной самоотдачей, с огромным желанием перед своими болельщиками, был полный стадион, я думаю, здесь это редко бывает. Сызранцы выглядели довольно хорошо. Бежали в быструю атаку, поэтому нам было непросто.
Есть ли задачи на Кубок России? В данный момент Кубок между двумя играми, довольно непростыми играми, поэтому мы не успеваем восстанавливать футболистов, чтобы подготовиться к серьёзному матчу. Всё-таки задача стоит у нас определённая, поэтому семь футболистов сегодня играли, которые редко выходят в стартовом составе. Я думаю, что вся первая лига так играла сегодня", — цитирует Тихонова пресс-служба «Крыльев Советов».