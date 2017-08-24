Цорк: «Боруссия» ясно дала понять свои требования по Дембеле «Барселоне»

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк сообщил, что он не намерен вести переговоры с «Барселоной» по трансферу нападающего Усмана Дембеле в Монако, где пройдёт церемония жеребьёвки Лиги чемпионов.
«Мы едем в Монако исключительно на жеребьёвку. У нас нет других намерений. Мы ясно дали понять свои требования «Барселоне». Каталонцы могут либо выполнить их, либо нет», — приводит слова Цорка Kicker.
Президент дортмундцев Ханс-Йоахим Ватцке добавил, что «Барселона» лишь слегка улучшила своё изначальное предложение по Дембеле, которое составляло € 80 млн плюс € 25 млн бонусов.
«Барселоне» не нужно делать ещё одно предложение, мы имели в виду именно то, что было сказано», — отметил Ватцке.
«Боруссия» требует от «Барселоны» за Усмана Дембеле € 150 млн единовременным платежом, в то время как каталонцы готовы заплатить € 100 млн и прибавить к ним € 40 млн различных бонусов.