Аршавин — о женском футболе: это подобие

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин, отвечая на вопросы журналистов в Барнауле, рассказал о своём отношении к женскому футболу.
«Надеюсь, мои девочки не пойдут в женский футбол. Пока я не увидел женщину или девушку, которая действительно играет в футбол. Всё, что я видел в женском футболе, — это подобие. По моему мнению, девушки не достигли того уровня, когда это можно назвать футболом», — сказал Аршавин.
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