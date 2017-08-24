Ибрагимович: я вернулся в «Манчестер Юнайтед», чтобы закончить то, что начал

Нападающий Златан Ибрагимович прокомментировал подписание контракта c «Манчестер Юнайтед». Соглашение с манкунианцами было подписано на один год.
«Я вернулся, чтобы закончить то, что начал. Это всегда было моим желанием и желанием клуба, чтобы я остался. Не могу дождаться, когда вернусь на „Олд Траффорд“. Однако я должен убедиться, что уже готов. Я много работал и буду продолжать работать, чтобы вернуться на поле в наилучшей форме», — цитирует форварда пресс-служба «МЮ».
35-летний футболист уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в прошлом сезоне, сыграв во всех турнирах 46 матчей и забив 28 голов.
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