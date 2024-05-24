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«Спартак» выступает против продажи Бабича — Meridian Sport

«Спартак» выступает против продажи Бабича — Meridian Sport
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«Спартак» выступает против того, чтобы продавать 28-летнего центрального защитника клуба Срджана Бабича, сообщает интернет-издание Meridian Sport.

По информации источника, красно-белые в ответ на предложение «Црвены Звезды» о трансфере защитника Срджана Бабича ответили, что игрок не продаётся.

Ранее сообщалось, что сербский футболист покинет команду по окончании сезона и перейдёт в клуб на родине.

В нынешнем сезоне Бабич принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с московским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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