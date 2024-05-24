«Было честью играть в твоей команде». Левандовски — об увольнении Хави из «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски отреагировал на новость об увольнении испанского специалиста Хави с поста главного тренера каталонского клуба.

«Было большой честью играть в твоей команде, Хави!

У «Барсы» особая история, частью которой ты будешь всегда. Я горжусь тем, что удивительная глава моей истории в этом великом клубе была написана вместе с тобой.

Спасибо, Хави, и удачи!» — написал Левандовски на своей странице в социальной сети.

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Напомним, «Барселона» объявила об увольнении Хави сегодня, 24 мая.

В нынешнем сезоне «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице испанской Ла Лиге, отставая от мадридского «Реала» за один тур до окончания чемпионата на 12 очков. В Кубке Испании команда Хави остановилась на стадии 1/4 финала, проиграв будущему победителю турнира «Атлетику» из Бильбао. В Лиге чемпионов каталонцы вылетели также в четвертьфинале, уступив по сумме двух встреч французскому «ПСЖ». В финале Суперкубка Испании «Барселона» уступила «Реалу» (1:4).

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