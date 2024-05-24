Флориан Вирц стал лучшим молодым игроком Лиги Европы в этом сезоне

21-летнего полузащитника «Байера» Флориана Вирца признали лучшим молодым игроком Лиги Европы в сезоне-2023/2024, сообщает официальный сайт УЕФА.

Вирц получил награду во втором розыгрыше Лиги Европы кряду. Немецкий хавбек великолепно провёл еврокубковый розыгрыш и помог чемпионам Германии пробиться в финал, где леверкузенцы уступили «Аталанте».

В 11 матчах Лиги Европы – 2023/2024 Вирц забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи. Три из своих ассистов полузащитник сделал в матче 3-го тура с «Карабахом». «Байер» разгромил соперника со счётом 5:1, а Вирц также отметился голом.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 110 млн.

Напомним, «Байер» впервые в истории стал чемпионом Германии. Подопечные Хаби Алонсо также могут стать обладателями Кубка Германии, где в финале сыграют с «Кайзерслаутерном».