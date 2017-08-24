«Динамо» Киев – «Маритиму»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:45

Сегодня, 24 августа, в Киеве на стадионе «Олимпийский» состоится ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между «Динамо» Киев и «Маритиму». Встреча начнётся в 19:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» К – «Маритиму».
Встречу обслужит израильская бригада арбитров во главе с рефери Лираном Лиани. Ранее команды встречались друг с другом лишь один раз – в рамках первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Матч состоялся 17 августа 2017 года и завершился вничью со счётом 0:0.