Россиянки переиграли Южную Корею по пенальти и вышли в полуфинал Универсиады

Женская студенческая сборная России по футболу одержала победу над сборной Южной Кореи в серии послематчевых пенальти (0:0, по пенальти – 5:4) в четвертьфинальном матче на Универсиаде-2017, которая проходит в Китайском Тайбэе.
Таким образом, российская команда добилась выхода в полуфинал турнира. В 1/2 финала сборная России сыграет с командой Бразилии, которая в своём четвертьфинальном противостоянии оказалась сильнее сборной Канады (1:0). Матч состоится 26 августа.
Универсиада-2017
Женщины, 1/4 финала
Россия – Южная Корея – 0:0 (0:0), по пенальти – 5:4
Посмотреть фотографию можно в «твиттере» сборной России.