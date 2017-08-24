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УЕФА признал Роналду лучшим игроком сезона-2016/17

24 августа 2017, четверг. 20:05 Футбол

УЕФА назвал лучшего игрока сезона-2016/17 и лучших футболистов в своих амплуа по итогам прошлого розыгрыша Лиги чемпионов.

Лучшим игроком прошлого сезона был признан нападающий Криштиану Роналду, который помог мадридскому «Реалу» выиграть Лигу чемпионов. На эту награду также претендовали голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон и нападающий «Барселоны» Лионель Месси.

Буффон был признан лучшим вратарём прошлого сезона Лиги чемпионов. Лучшими защитником и полузащитником стали игроки «Реала» Серхио Рамос и Лука Модрич соответственно, а награду лучшего форварда турнира забрал всё тот же Роналду.

Полузащитник женской сборной Нидерландов Лике Мартенс была признана лучшей футболисткой Европы по итогам прошлого сезона.

Источник: Официальный сайт УЕФА Сообщить об ошибке
Теги
ФК Барселона ФК Реал Мадрид Ювентус Джанлуиджи Буффон Криштиану Роналду Лионель Месси Лука Модрич Серхио Рамос
Новости. Футбол
24 августа 2017, четверг
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