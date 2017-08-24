Червиченко: в мою бытность на «Энфилде» «Спартак» пятёрку получил

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов, по итогам которой стало известно, что красно-белые сыграют в одном квартете с «Ливерпулем», «Севильей» и «Марибором». Функционер вспомнил, как в 2002 году «Спартак» проиграл на выезде «Ливерпулю» со счётом 0:5.
«Красно-белые поборются с «Марибором» за третью строчку. Но при этом и словенская команда — это не подарок. После Сербии и Хорватии Словения — сильнейшая страна в футболе среди бывших югославских стран. Собственно, с «Марибором» московский клуб и разыграет третью позицию. По поводу первой и второй строчки всё ясно. Нынешнему «Спартаку» нечем брать что «Ливерпуль», что «Севилью». В мою бытность мы уже выезжали на «Энфилд» и пятёрку получили. Правда там почти одни дети играли, но всё равно. Но «Ливерпуль» — это всегда круто. В Англии особая футбольная атмосфера. В этом компоненте команде Массимо Карреры повезло», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.