Эмери: «ПСЖ» и «Бавария» — фавориты группы, хотим стать первыми

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов. Французская команда выступит в группе B с «Баварией», «Андерлехтом» и «Селтиком».
«Очень доволен жеребьёвкой. „Бавария“ — очень сильная команда, и мы с ней будем фаворитами. Но „Андерлехт“ с „Селтиком“ захотят нас огорчить. „Селтик“ чрезвычайно опасен дома, как и „Андерлехт“, к которому мы также относимся с большим уважением. Хотим занять первое место в группе», — приводит слова Эмери пресс-служба УЕФА.
Результаты жеребьёвки Лиги чемпионов сезона-2017/18