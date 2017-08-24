«Спартак» стартует в Лиге чемпионов 13 сентября в Словении

Стало известно расписание матчей «Спартака» на групповом этапе Лиги чемпионов. Для красно-белых турнир начнётся 13 сентября, когда они в гостях сыграют с «Марибором», а завершится 6 декабря в Ливерпуле.
13 сентября: «Марибор» — «Спартак».
26 сентября: «Спартак» — «Ливерпуль».
17 октября: «Спартак» — «Севилья».
1 ноября: «Севилья» — «Спартак».
21 ноября: «Спартак» — «Марибор».
6 декабря: «Ливерпуль» — «Спартак».
«Спартак», «Марибор», «Ливерпуль» и «Севилья» сыграют в группе E. Две лучшие команды выйдут в плей-офф Лиги чемпионов, а третье место в группе даст право выступить весной в Лиге Европы.