Хацкевич: киевское «Динамо» победило «Маритиму» прежде всего характером

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич поделился впечатлениями от победы над «Маритиму» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Встреча проходила в Киеве на стадионе «НСК Олимпийский» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев. В первом матче команды сыграли вничью (0:0).
«На такую игру футболистов и настраивать не нужно было. Конечно, хватало неровностей, было достаточно много технического брака, но самое главное, что мы добились нужного результата, с чем я и поздравляю ребят. Мы имели момент уже на 3-й минуте. Самое главное — это результат. Да, возможно, игра не была зрелищной, но команда сегодня выиграла прежде всего характером.
Так нужно играть каждую игру, не только матчи квалификации еврокубков. Да, наш чемпионат не имеет такого накала, но даже в матчах чемпионата нужно играть с таким настроем с первой и до последней минуты», — сказал Хацкевич в эфире телеканала «2+2».