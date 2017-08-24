Витсель поздравил «Зенит» с выходом в групповой этап Лиги Европы

Бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель, который теперь играет за «Тяньцзинь Цюаньцзянь», поздравил питерский клуб с победой над «Утрехтом» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась победой «Зенита» со счётом 2:0 в дополнительное время. Дубль оформил Александр Кокорин.
Так как в первом матче «Утрехт» дома победил со счётом 1:0, «Зенит» пробился в групповой этап Лиги Европы, а голландский клуб покинул турнир.
«Зенит» выиграл у «Утрехта» и вышел в групповой этап ЛЕ благодаря дублю Кокорина