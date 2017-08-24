Анчелотти: будет интересно сыграть с «Баварией» против своего бывшего клуба

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов. Мюнхенцы попали в группу В и сыграют с «ПСЖ» (Франция), «Андерлехтом» (Бельгия) и «Селтиком» (Шотландия).
«Это захватывающая группа с классными командами, среди которых, конечно, выделяется „ПСЖ“. Лично мне будет интересно сыграть против своего бывшего клуба.
«Селтик», как все прекрасно знают, всегда получает невероятную поддержку от болельщиков. Чемпиона Бельгии «Андерлехт» тоже не стоит недооценивать. В общем это три разных, но тяжёлых соперника", — цитирует Анчелотти сайт «Баварии».
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