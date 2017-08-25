Ермакович: горд за БАТЭ, в непростое время выйти в группу ЛЕ — дорогого стоит

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович подвел итог ответного матча раунда плей-офф Лиги Европы с «Александрией» (2:1). В первой игре команды сыграли вничью (1:1).
«Для нас матч удался. Сценарий у него был почти как в кино. Неудачное начало и счастливый конец. Тяжело входили в игру. В первом тайме «Александрия» доминировала на поле, создала больше моментов, оказывала давление. Очень рад, что сумели переломить игру, которая так неудачно складывалась. Команда проявила характер, я горд за их действия во втором тайме. Мы очень довольны: в непростое время победить и выйти в группу — дорогого стоит.
Что я сказал игрокам в перерыве? У нас достаточно опытная команда, мы часто попадали в такие ситуации, когда поединок складывался для нас не очень удачно. И очень часто мы выходили их этих ситуаций победителями, вытягивали игры. Мы просто напомнили им про эти матчи. Мы знали, что у нас будут моменты. Важно было их реализовать и получить дополнительную уверенность. Но самое главное, что в раздевалке я видел в глазах у ребят, что они не сломлены. У них горели глаза. Они были полны решимости изменить ход поединка», — цитирует тренера «Прессбол».