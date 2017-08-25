Бубнов: «Зенит» контролировал ситуацию 90 минут и победил абсолютно заслуженно

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал домашнюю победу «Зенита» над «Утрехтом» (2:0) в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы и выход в групповой этап турнира.
«Предполагал, что матч получится тяжёлым и у «Утрехта» будет немало моментов. Свою силу голландцы показали в первом матче, поэтому ничего удивительного в их показателях в Санкт-Петербурге нет. Лунёв выручал и неделю назад, и сейчас, но отметить нужно то, что «Зенит» значительно прибавил по сравнению с игрой в гостях. Можно сказать, петербуржцы все 90 минут держали ситуацию под контролем. Лишь в компенсированное время «Утрехт» попытался устроить навал, но хозяева с ним справились.
Команда Манчини сыгравается всё больше и больше, появляется неплохое взаимодействие впереди. Самое главное – есть командная скорость, которой удалось достичь благодаря быстрым и техничным нападающим. Дриусси, Кокорин и Шатов в этом плане со своими обязанностями справились. Неплохо вышел на замену и Полоз, который постепенно начинает ощущать себя так же, как в «Ростове». С ним у Манчини будет гораздо больше вариантов организации игры в атаке. Считаю, «Зенит» победил абсолютно заслуженно и реабилитировался за поражение недельной давности», — приводит слова Бубнова Sportbox.