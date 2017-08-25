Менеджер «Атлетико»: где будет играть Диего Коста? Об этом нужно спросить его

В мадридском «Атлетико» не знают, где будет выступать нападающий лондонского «Челси» Диего Коста в нынешнем сезоне. Об этом сообщил генеральный менеджер испанского клуба Клементе Вильяверде.
«Где будет играть Диего Коста? Об этом нужно спросить у него», — приводит слова Вильяверде Marca.
Ранее форвард сборной Испании заявил, что не намерен возвращаться в Англию и твёрдо решил вернуться в стан «Атлетико». Но в любом случае он не сможет этого сделать до января 2018 года из-за запрета УЕФА на трансферы для «Атлетико».
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