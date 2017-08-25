Нето: Роналду невероятно сильный игрок, но «Реал» всегда «Реал»

Голкипер «Валенсии» Нето поделился мнением о предстоящем матче с мадридским «Реалом» во 2-м туре чемпионата Испании. В матче не примет участия дисквалифицированный нападающий «Королевского клуба» Криштиану Роналду.
«Ясно, что Роналду – невероятно сильный игрок футболист, играющий на очень высоком уровне. Но «Реал» всегда «Реал». Точно так же, как «Валенсия» всегда «Валенсия». Это важная игра, в которой все хотят принять участие. Для того чтобы иметь конкурентоспособную команду, нужно постоянно стремиться к большему», — цитирует Нето Marca.
Матч между «Реалом» и «летучими мышами» состоится 27 августа на поле «сливочных».
Нето: конкуренция меня не пугает — в «Ювентусе» моим напарником был Буффон